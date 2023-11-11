CZN Burak bilinmeyenlerini anlattı...

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile tanınan CZN Burak Özdemir, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlerden bahseden CZN Burak Özdemir, babasının yanında maaşla çalışırken aldıklarını açıkladı.

Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen CZN Burak Özdemir, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Sosyal medyanın kendisine getirisi olduğu kadar götürüsünden de bahseden CZN Burak Özdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CZN Burak, şunları söyledi: "2018 sonrası 2020'e kadar ben yine yanında çalıştım en fazla bir araba değiştirebildim, bir ev aldım, ablamla kalıyorum. İşe gidip geliyorum, elimden ne gelirse yapıyorum. Çok takipçi olduktan sonra iyilik yapmayı seviyordum zaten durumum varken de yapmaya çalışıyorum. Biz yemek videoları çekiyoruz, yiyen var yemeyen var.

Sosyal projeler yapmaya başladım, maddi olayları içimde sakladım o kısmı göstermek istemedim. İsim yurt dışına açılmaya başladı, bir konuda babamla anlaşamadık, bunu söylemek istemiyorum. Ama gidip 'arkamdan neden bunu yaptın' diye sitem ettim. O da istediğimi yaparım dedi. 'Eşek gibi oturacaksın susup' dedi. Zoruma gitti adli bir süreç oldu, sonra geldi 'Baba oğuluz yaptığın ayıp' dedi. Oysa o bana söylemek istemediğim şeyi yaptı. Barışmadık... Davayı geri aldım, ama işleri ayırdık. Ceketimi alıp çıktım... Sürekli bir para mevzusu var, sonra gittim kendime yer açtım."