CZN Burak paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! 'Sizce değişmiş miyim?'

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen CZN Burak son günlerde babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, bu süreçte bir hayli zayıflayarak herkesi şaşırttı.

"SAFRA KESESİNDEN RAHATSIZLIĞIM VARDI"

Geçtiğimiz günlerde safra kesesi rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan CZN Burak paylaşım yapınca hayranlarını korkuttu. Son zamanlarda zor günler geçiren fenomen, bu durumu nazar diyerek Instagram hesabından açıkladı. Özdemir paylaşımına "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz. Safra kesesinden rahatsızlığım vardı" notunu düştü.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevenleri tarafından sosyal medyada da destek gören CZN Burak Instagram hesabından yayınladığı videoyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü fenomen 2015 ile 2023 yılları arasında çekilmiş olduğu karelerini bir araya getirerek yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Yayınladığı videoya "2015/2023 Sizce değişmiş miyim? Yorumlarınız bekliyorum" notunu düşerek takipçilerine seslendi.