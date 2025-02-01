D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş: Geceleri bunu yaşıyorsanız dikkat!

D vitamini eksikliği, bir dizi sağlık durumuyla ilişkilendirilmiştir ve bu 'güneş ışığı vitamini'nin eksikliği sağlığınızın birçok yönünü etkileyebilir. Kas ve kemik sağlığından, cilt ve saç sorunlarına, ruh hali bozukluklarına kadar, yetersiz D vitamini alımı fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyebilir. Yeni bir çalışma, D vitamini eksikliğinin yalnızca günlük aktivitelerinizi değil, aynı zamanda uyku şeklinizi de etkilediğini göstermiştir.

Sleep Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, D vitamini eksikliğinin düşük uyku kalitesi ve süresiyle ilişkili olduğu açıklandı.



Çalışma özellikle Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) gibi durumlarda D vitamini ile uyku kalitesi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu öne sürmektedir. Çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin daha kötü OSA semptomlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir, ancak D vitamini eksikliğinin OSA'ya katkıda bulunup bulunmadığı veya tam tersinin olup olmadığı belirsizdir.



UYKU KALİTESİNDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ROLÜ

Ayrıca D vitamini takviyesinin uyku kalitesini iyileştirebileceğine dair kanıtlar da vardır. Çocuklar ve ergenler üzerinde yapılan araştırmalar sınırlı olsa da benzer bağlantılar gözlemlenmiştir.

Current Pharmaceutical Design'da yayınlanan bir çalışmaya göre, D vitamininin uykunun düzenlenmesinde hem doğrudan hem de dolaylı bir rolü vardır. D vitamini eksikliği uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilmiş olsa da, D vitamini takviyesinin uyku bozukluklarının önlenmesinde veya tedavisindeki rolünü somut olarak destekleyecek yeterli kanıt hala yoktur.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışma, D vitamini eksikliğinin uyku bozuklukları riskini artırabileceğini ve çocuklarda ve yetişkinlerde uyku zorlukları, daha kısa uyku süresi ve gece uyanmaları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

SIK UYANMALAR

Yeni araştırma, D vitamini eksikliğinin uyku kalitesinin düşmesine yol açabileceğini ve insanların geceleri uyanmaya daha yatkın olduğunu bulmuştur.

Çalışma, kesintisiz uykuyu teşvik etmek ve gece uyanmalarının sayısını azaltmak için uygun bir D Vitamini seviyesinin korunmasının çok önemli olduğunu bulmuştur.

Çalışma, mevcut kanıtların D Vitamini seviyelerini hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uyku kalitesi ve OSA (obstrüktif uyku apnesi) gibi bozukluklarla güçlü bir şekilde ilişkilendirdiği sonucuna varmıştır, ancak kesin ilişki hala belirsizdir. D Vitamini eksikliğinin OSA'ya mı yol açtığı yoksa OSA'nın D Vitamini eksikliğine mi neden olduğu hala bilinmemektedir. Bu bağlantıları keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.



D VİTAMİNİ KAYNAKLARI

Uyku bozuklukları da dahil olmak üzere endişe verici sağlık koşullarını önlemek için vücudunuzda yeterli seviyeleri korumak önemlidir. D Vitamini takviyesi, uyku kalitesini ve süresini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

İyi D vitamini kaynakları arasında somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve güneşe maruz kalmış mantarlar bulunur. Süt ürünleri, bitki bazlı süt ve tahıllar gibi güçlendirilmiş yiyecekler de D vitamini sağlar.

Güneş ışığı en iyi doğal kaynak olmaya devam ederken, diyet alımı yetersizse takviyeler yardımcı olabilir.



ÖNEMLİ! D vitamini takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.