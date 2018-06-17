D vitamini sperm kalitesini artırır mı?

Deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar D vitamininin sperm kalitesini de artırabileceğini ortaya koymaktadır. Aslında güneş ışınlarının etkisiyle vücutta sentezlenen bu vitaminin, bahar ve yaz aylarında artan gebe kalma oranlarıyla ile ilişkili olması şaşırtıcı değildir. Mısır’da keşfedilen 1800 yıllık bebek ve cenin mumyaları üzerinde yapılan arkeolojik araştırmaların sonuçları, bundan 4000 yıl önce bile kadınların genellikle yaz aylarında gebe kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum pekala güneş ışınlarına maruz kalan erkeklerin daha fazla D vitamini sentezlemelerine ve daha sağlıklı sperm üretmelerine bağlı olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Danimarkalı araştırmacılar tarafından tamamlanan bir araştırma, D vitamini ve kalsiyum desteğinin sperm kalitesi üzerindeki olumlu etkisini daha kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Düşük D vitamini seviyesi saptanan erkeklerde sperm kalitesinin de bozuk olduğu görülmüş, bu kişilerin sperm sayısının ve sperm hareketinin belirgin biçimde azaldığı tespit edilmiştir. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan bu erkeklere D vitamini desteği verildiğinde ise, doğal gebelik sayılarında belirgin bir artış saptanmıştır.

Bu bulgular ışığında, sperm kalitesi ve sayısında düşüklük olan infertil erkeklerin D vitamini seviyesinin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. D vitamini seviyelerinde düşüklük saptanan bu kişilere yüksek doz D vitamini takviyesi sperm kalitesi ve miktarında iyileşme sağlayarak, doğal yollarla çocuk sahibi olmanın önünü açabilir. Ayrıca, D vitamini takviyesinin tüp bebek başarısını da olumlu yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır.