Angelidis: Tatbikatlar RMMO’nun operasyonel kabiliyetini geliştiriyor

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Larnaka’ya bağlı Stavrovuni’de askeri kışlada, Yeşil Bereliler için düzenlenen etkinlik çerçevesindeki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Angelidis, İsrail ile işbirliği çerçevesinde iki ülke arasında icra edilen “Onisillos-Gedeon” tatbikatından söz ederken bunun kurumsal hale geldiğini ayrıca İsrail ile olan işbirliği çabasının, gerek bu tatbikatı gerekse iki ülke arasındaki ve Güney Kıbrıs’ın diğer komşu ülkelerle icra ettiği tatbikatları geliştirdiğine de dikkati çekti.

Tatbikatların yegane amacının, RMMO’nun operasyonel kabiliyetini geliştirmek olduğunu söyleyen Angelidis, bu tatbikatlarda yer alan ülkelerin silahlı kuvvetlerinin tecrübelerinin birbirlerine de aktarıldığını ifade etti.

Angelidis, çeşitli silahlı kuvvetlerinin komutanlarıyla yapılan görüşmelerden, kendilerinin çok iyi bir düzeyde oldukları sonucunun ortaya çıktığını da belirtti.

Yeni silah programları ve Fransa ile işbirliği içerisinde yeni gemilerin alınması şeklindeki bir soru üzerine Angelidis, siyasi konunun dışında, bunun operasyonel bir konu olduğunu, bu nedenle, RMMO’nun geliştirilmesine yönelik belirli konuları kamuoyu önüne getirmeyi tercih etmediklerini, ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından bilgilendirilmenin yapılmakta olduğunu söyledi.

20/11/2019 14:39