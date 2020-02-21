Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Chrıstopher Ross MCCULLOCH (E-53)’un kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Polisten alınan bilgiy göre,15.02.2020 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde rahatsızlanarak helikopter ile Ercan Havalimanı’na getirildiği sırada yaşamını yitiren İngiltere uyruklu Chrıstopher Ross MCCULLOCH (E-53)’un; 20.02.2020 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

21/02/2020 16:18