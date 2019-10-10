Endonezya'da Yangın 60 Aileyi Evsiz Bıraktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde çıkan yangında 60 aile evsiz kaldı. Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Cawang bölgesinde dün akşam bir evde mutfak tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere sıçramasıyla en az 22 evin kullanılamaz hale geldiğini açıklayan bölge yetkilileri, yangın nedeniyle 60 aileden oluşan yaklaşık 240 kişinin evsiz kaldığını ifade etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında, evsiz kalanların geçici olarak çadırlara yerleştirildiği bildirildi

10/10/2019 10:28