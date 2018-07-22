Tatar:Ekonomik kalkınma KKTC’nin birinci gündem maddesi olmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “Sorunları geride bırakarak ekonomik kalkınmayı başarmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birinci gündem maddesi olması gerektiğini” belirtti.

Türkiye’nin en yetkili ağızlarından Kıbrıs Türkü’nün gelirinin iki kat arttırılması, KKTC’nin cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğinin açık ve kararlı bir şekilde ortaya koyulduğuna dikkati çeken Tatar, “Hükümet, halk, örgütler olarak bunun kıymetini bilmeli, gereğini yapmalıyız” dedi.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Biz siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarımız ve 7’den 70’e tüm halkımız Anavatan Türkiye’nin koyduğu bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekenleri yapmalı, Türkiye’den istememiz gerekenleri istemeliyiz. Bunun için doğru, çağdaş bir vizyon ortaya koymamız şarttır. Günümüz dünyasında devlet yönetimi için ekonomiyi çok iyi bilmek şarttır.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin şu anda istikrarlı, takım halinde çalışabilecek, uyumlu, Türkiye’yle işbirliğine yürekten inanan güçlü bir hükümete, dinamik, hükümetle uyumlu çalışabilecek bir özel sektöre, sorumlu bir sendikal yapıya ihtiyacı bulunduğu görüşünü savunan Tatar, günlük sorunların aşılıp, bunların yerine getirilmesi durumunda ekonomiyi ciddi, yüksek bir kalkınma hızına ulaştırmak ve kişi başına düşen milli geliri iki kat artırmanın hayal olmayacağını belirtti.

Ekonomik kalkınma için, büyük ve makro düzeyde çağdaş düzenlemelerle ekonomik ortam yaratabilmek gerektiğini kaydeden Tatar, büyük ölçüde alt yapı yatırımları tamamlanma aşamasında olan KKTC’nin şimdi hizmetler sektörü ve üretimde verimliliği artırarak önemli ölçüde katma değer yaratabilme başarısını gösterebilmesi gerektiğini bildirdi.

Tatar “Türkiye’nin en üst düzey yetkililerinin bugün bizler için ortaya koyduğu gelir seviyesi ise bizim yıllardır işaret ettiğimiz gelişmişlik noktasıdır. Bunun kıymetini iyi bilmeli ve gereğini yapmalıyız.Eğer, bunu başarırsak, ki, başaramamamız için hiçbir neden yoktur, Kıbrıs konusunda istediğimiz hedeflere ulaşmamız da kolaylaşacaktır.Bunu başarabilmemiz halinde beyin göçünü durdurabilecek, çocuklarımızı yurdumuzda tutabilme, halkımızı daha mutlu hale getirebilme olanağına kavuşmuş olacağız.”dedi.

TAK/