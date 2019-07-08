Bakışlarınızın bile sahtesini yapacak!

İlk olarak Haziran ayı başlarında gerçekleştirilen WWDC 2019 yazılım geliştirici konferansında karşımıza çıkan yeni iOS sürümünün en dikkat çeken özelliklerinden biri de 'sahte göz teması' olacak. Bu özellik, günlük hayatta bakın ne işinize yarayacak?

iOS 13 beta sürümü test süreci devam ediyor ve final sürümüne kadar pek çok yeni özellik beta sürümde ilk kez görülecek.

Bu özelliklerden biri de FaceTime Dikkat Düzeltme ismini taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların kameraya bakmasalar dahi bakıyorlarmış gibi görünmelerine ve FaceTime görüşmelerinde göz temasını bozmamaya olanak tanıyor.Kullanıcıların görüntülü görüşme yaparken kameraya bakmamaları durumunda başka bir noktaya bakmaları can sıkan bir sorun; ancak iOS 13 ile bu sorun geride kalacak gibi görünüyor.

Kullanıcıların görüntülü görüşme yaparken kameraya bakmamaları durumunda başka bir noktaya bakmaları can sıkan bir sorun; ancak iOS 13 ile bu sorun geride kalacak gibi görünüyor.