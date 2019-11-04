Kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor, kanserli hücreyle savaşıyor

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor.

C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olan kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor, ağrı gidermeyi sağlıyor, vücut direncini artırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin onlarca özelliğini olduğunu belirterek, özellikle acısını tüketmek gerektiğini vurguladı

"Sofranızdan biber salçasını eksik etmeyin"

Kırmızı biberi tazeyken kullanılmasını öneren Prof. Dr. Özyaral, kırmızı biberin C vitamini, beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olduğunu söyleyerek, “Sofranızdan biber salçasını eksik etmeyin” dedi.

"Diyetinize kırmızı biberi ekleyin"

Özellikle acı kırmızı biberi faydaları açısından tavsiye ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, “Acısı midesine dokunan varsa tatlı biber de tüketebilir. Ama acı biberi tavsiye ediyorum.

Metabolizmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla kilo verme sorunu yaşayan kişilerin diyetinin içinde olsun. Kırmızı biber yiyerek zayıflayamazsın, kırmızı biber metabolizmayı hızlandırdığı için bağırsaktaki hareketliliği artar. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabet hastaları öğünlerinde 2 adet biber tüketirlerse hem kötü kolesterol düşecek hem de vücut direnci artacaktır.

Yazın toplayıp kuruttuğunuz biberleri de kullanabilirsiniz. Kuru biberi başta et olmak üzere bütün yemeklere birer, ikişer bırakabilirsiniz” diye konuştu.

Kanser hücreleriyle savaşıyor

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kırmızı biberin vücutta kendiliğinden oluşan kanser hücreleriyle birebir savaşıp onların bertaraf edilmesini sağladığını dile getirdi.

Prof. Dr. Özyaral, “Kalp krizi geçirdiğinizde sizi tedavi etmez, ilaç değil ama risklerinizi ortadan kaldırır” dedi.

Stresi ortadan kaldırır

Prof. Dr. Özyaral, “Kırmızı biberin içindeki kapsaisin vücut direncini artırıyor, hastalıklardan koruyor.

Kırmızı biber kalp krizi riskini önlüyor, kanserli hücreyle savaşıyor

Beta karoten ise bütün kırmızı besinlerde vardır kataraktı engelliyor.

Zihni açar, durgunluğa iyi gelir. Stresi ortadan kaldırır.

Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde ve kendinizi zinde ve mutlu hissediyorsunuz” diye konuştu.

04/11/2019 10:24