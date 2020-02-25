İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi'ye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Danışmanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ""Koronavirüsle ön saflarda savaşan Bakan Yardımcısı Herirçi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı" denildi.

Herirçi'nin dün Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.

'Koronayı kesinlikle yeneceğiz'

Öte yandan Herirçi konuyla ilgili paylaştığı videoda ise virüse yakalandığını teyit ederek "Koronavirüsü kesinlikle yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

​Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya çapında 80 bin 67 kişi enfekte oldu, 2 bin 698 kişi öldü. Türkiye’nin komşusu İran’da 13 Şubat'tan bu yana ölü sayısının 15’e, vaka sayısının 95’e yükseldiği açıklanmıştı.

25/02/2020 15:23