HABER KIBRIS

Suriye basını: Koalisyon güçleri beyaz fosforla saldırdı, ölen siviller var

Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesine beyaz fosfor bombalarıyla düzenlediği saldırıda sivil kayıplar verildiği belirtildi.

ads
21/11/2018

Suriye basını: Koalisyon güçleri beyaz fosforla saldırdı, ölen siviller var

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusunda yer alan Hajin'e düzenlediği beyaz fosfor saldırısı nedeniyle siviller arasında ölen ve yaralananlar oldu.

Haberde ölen ve yaralananların sayısının belirlenmeye çalıştığı kaydedildi.

Suriye hükümeti koalisyon güçlerini defalarca ülke topraklarında yasaklı maddeler kullanmakla suçlamıştı. Koalisyon yetkilileriyse, operasyonlarda kullandığı silahları açıklamamakta ısrarcı. Yetkililer sadece bu silahların uluslararası kurallara uygun olduğunu söylemekle yetiniyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: suriye, saldırı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.