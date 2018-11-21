Suriye basını: Koalisyon güçleri beyaz fosforla saldırdı, ölen siviller var

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusunda yer alan Hajin'e düzenlediği beyaz fosfor saldırısı nedeniyle siviller arasında ölen ve yaralananlar oldu.

Haberde ölen ve yaralananların sayısının belirlenmeye çalıştığı kaydedildi.

Suriye hükümeti koalisyon güçlerini defalarca ülke topraklarında yasaklı maddeler kullanmakla suçlamıştı. Koalisyon yetkilileriyse, operasyonlarda kullandığı silahları açıklamamakta ısrarcı. Yetkililer sadece bu silahların uluslararası kurallara uygun olduğunu söylemekle yetiniyor.