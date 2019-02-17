ABD: Suriye'den çekildiğimiz bölgelere Esad'ın girmesine izin vermeyeceğiz
ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilme planlarını anlattı. "Çekilme ani ve hızlı olmayacak, adım adım ilerleyecek" diyen Jeffrey, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" dedi
17/02/2019
ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilme planını ‘hızla ve aniden' hayata geçirmeyeceklerini söyledi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu ani ve hızlı değil, adım adım ilerleyecek bir çekilme olacak" dedi.
Jeffrey'nin, "Buradaki kapasitemizi koruyacağız ve çekilme ortaklarımızla koordinasyon halinde olacak" deyip, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" demesi dikkat çekti.
Jeffrey, "Washington'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı ve IŞİD'le savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.