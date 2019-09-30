935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor

Elma hasadının başladığı Isparta’da, toplanan ürünler soğuk hava depolarına götürülüyor. Yenice köyündeki bir bahçeden toplanan elmalar arasındaki 935 gramlık olanı ise görenleri şaşırttı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaptığı açıklamada, zaman zaman böylesi 'devasa' elmalarla karşılaştıklarını ve kentteki elma hasadının devam ettiğini söyledi.

30/09/2019 08:37