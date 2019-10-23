Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yeniden mi buluşuyor?

Aşk-ı Memnu’nun senaristi Ece Yörenç, Beren Saat’le birlikte katıldığı panelde sürpriz bir açıklama yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yörenç’in “Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u oynatacağım bir senaryo elimde hazır” sözlerine Saat gülerek karşılık verdi. Panelde Fransa’dan ödül alan Fatmagül’ün Suçu Ne? hakkında konuşan Saat, dizinin uyarlandığı aynı adlı romanın Vedat Türkali tarafından “Eğer kadın tecavüzcüsüyle evlendirilirse tecavüz suçu affolur” yasasını eleştirmek amacıyla yazıldığını belirtti. Saat sözlerine şöyle devam etti: “Aslında Vedat Türkali’nin sinema için yazdığı Fatmagül’ün hikâyesi, bu yüzyılda coğrafyaları aşarak televizyon sayesinde bambaşka bir hâl aldı. Fransa’dan sonra Afrika’da yayınlandı. Günün sonunda kadın eziliyor. Kadın nihayet kendini erkekle aynı terazide ifade edebilecek alanı buldu, o yüzyılı buldu.”

23/10/2019 11:19