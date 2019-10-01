Rusya 87 Kuzey Koreli denizciyi gözaltına aldı

FSB, Rusya özel ekonomik bölgesinde kaçak kalamar avlanan 87 Kuzey Koreli denizcinin yakalandığını duyurdu. 28-30 Eylül tarihlerinde Primorye’de sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan denizcilerin yasaklı av malzemelerine ve 4 binden fazla kaçak biçimde avlanmış kalamara el koyuldu. Denizciler durumun ayrıntılarının açığa çıkarılması için Japon Denizi’ndeki Posyet Limanı’na götürülecek.

Diğer yandan aynı bölgede, özel ekonomik bölgenin dışında kalan bir yerde batan 26 tekneden 174 Kuzey Koreli denizci kurtarıldı. Denizciler arasında yaralı yok ve en kısa zamanda ülkelerine gönderilecekler.

Bu, Kuzey Koreli kaçak balıkçıların gözaltına alınmasına ilişkin son haftalarda yaşanan üçüncü olay. Daha önce de FSB Japonya Denizi’nde Rus karasuları içinde Kuzey Kore’ye ait iki balıkçı gemisi ve 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etmişti. Balıkçı gemilerinin alıkonulduğu, 88 balıkçının da gözaltına alındığı bildirilmişti. Geçen hafta ise Kuzey Koreli üç gemi alıkonulmuş ve 262 denizci gözaltına alınmıştı.

01/10/2019 16:00