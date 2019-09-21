Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon Çukur'da
Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı
21/09/2019
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Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Fenomen dizi yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Dizinin 3. sezon 2. yeni bölümünde Nur Sürer, Fadik karekteriyle izleyici karşısına çıkacak. Meral Çetinkaya ise Makbule karakterine hayat verecek. 3 usta oyuncunun Çukur'daki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldub. Üstelik dizinin kadrosuna katılan isimler sadece onlar değil. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez, Efsun karakteriyle dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri oldu. Genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı ise yeni sezonda Nehir karakterine hayat veriyor.