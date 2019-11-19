KITSAB Başkanlığı’na Orhan Tolun Getirildi

KITSAB 31. Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşan yedi kişilik yönetim kurulu, Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.

Oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları şöyle:

Yönetim Kurulu: Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Ömer Beyoğlu, Faal üyeler Erkan Kilim, Andaç Günay, Osman Malyalı.

Denetleme Kurulu: Hüseyin Tabur, Özlem Gazi Küçük, Hasan Alşan.

Disiplin Kurulu: Niyazi Aydeniz, Mehmet Barkınay, Şükrü Tolgalı.

19/11/2019 15:47