KITSAB Başkanlığı’na Orhan Tolun Getirildi
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanlığına Orhan Tolun getirildi
19/11/2019
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KITSAB 31. Olağan Genel Kurulu sonrasında oluşan yedi kişilik yönetim kurulu, Divan Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.
Oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları şöyle:
Yönetim Kurulu: Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Sekreter Gökalp Alpler, Sayman Ömer Beyoğlu, Faal üyeler Erkan Kilim, Andaç Günay, Osman Malyalı.
Denetleme Kurulu: Hüseyin Tabur, Özlem Gazi Küçük, Hasan Alşan.
Disiplin Kurulu: Niyazi Aydeniz, Mehmet Barkınay, Şükrü Tolgalı.