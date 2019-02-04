CTP, Güzelyurt esnafı ile bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt çarşısını gezerek, esnaf ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, CTP milletvekilleri Armağan Candan ile Salahi Şahiner ve parti yetkililerinden oluşan CTP heyeti, Güzelyurt esnafı ve yurttaşlarla sohbet etti, vatandaşların hükümet icraatlarıyla ilgili sorularını cevapladı, halkın ve esnafın sorunlarını dinledi.

Açıklamaya göre, vatandaşlar hükümetin; bölgeye dönük sağlık hizmetleri, Kalkanlı Yaşam Evi’nin hayata geçirmesi, Güzelyurt-Lefke yolunun, sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve biyoteknik laboratuvarının açılması gibi icraatlarının bölgeyi memnun ettiğini, moral verdiğini ifade etti.

CTP heyeti ise, halk için her türlü çabayı ortaya koyduklarını, temiz ve adil yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

