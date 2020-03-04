Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 6

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı açıklandı.

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04/03/2020

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Güney Kıbrıs'ta işsizlik oranı yüzde 6
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Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6 olarak kaydedildi.
Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti. 
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019’da ise işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak kaydedilmişti. 

04/03/2020 11:42
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