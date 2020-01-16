Gizemli hastalık Japonya'ya da sıçradı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, ateş ve öksürüğü olan kişinin, 6 Ocak'ta Çin'den Japonya'ya döndüğü ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine 4 gün sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çekilen röntgen sonucu hastada zatürre bulgularına rastlandığı; yapılan testlerde, Vuhan'daki salgında görülen koronavirüsün aynısının tespit edildiği kaydedildi.

30'lu yaşlarında olduğu belirtilen Çinli hastanın, semptomlarının azalmaya başlamasıyla taburcu edildiği ifade edildi.

İlk ölüm 9 Ocak'ta yaşandı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Kaynak: AA

16/01/2020 13:15