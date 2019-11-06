Kıbrıs Rum yönetimi, Güneye mülteci akışını engellemek için yasa teklifi

Kıbrıs Rum yönetimi, Ada'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının Güneye geçmesini önlemek için yasa teklifi hazırladı.

Kıbrıs Rum yönetimi, Güneye mülteci akışını engellemek için Yeşil Hat Tüzüğünün uygulama kurallarında değişiklik yapacak.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan teklif, bugün Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak.

KKTC'den gelen vatandaşların sorun olduğunu ifade eden Petridis, binlerce olmasa bile, yüzlerce üçüncü ülke vatandaşının Rum tarafına geldiğini ve kontrol yapılmaksızın Schengen vizesi aldığını savundu.

Petridis bunun Yeşil Hat pratiğinden yararlanan mültecilerin yeni güzergahlarından biri olduğunu öne sürdü.

Petridis bugün Afrika ve Asya ülkelerinden yaşanan bu mülteci akışının, Yeşil Hat Tüzüğünün ihdas edildiği 2004'te olmadığını, bu ülkelerden gelen kişilerin Türkiye üzerinden KKTC'ye geldiğini ileri sürdü.

06/11/2019 10:28