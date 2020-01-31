GAÜ Lisans Ve Ön Lisans Ara Dönem Kayıtlarında Son Başvuru 14 Şubat

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına ara dönem kayıtlarının 14 Şubat tarihine kadar yapılabileceği bildirildi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, GAÜ’nün, uluslararası kampuslarında ek ücret ödemeden yükseklisans bursları ile yurt dışı eğitim fırsatı sunduğu kaydedildi.

YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 yüksek lisans programı için; KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilere özel burs fırsatı sunulduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2019-2020 Akademik yılında 44 Yükseklisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programlarına 14 Şubat Cuma gününe kadar başvurabileceği ve detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi.

31/01/2020 17:09