Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

23. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

45. dakikada Mevlüt Erdin farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti 2-0. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Kayseri'de oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

İlk golü atan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kupada oynadığı 4 maçta 2 gol kaydetti. Genç oyuncu bir de asist yaptı. Kadıoğlu Süper Lig'de çıktığı 8 maçta da 2 gol 1 asist yapmıştı.

Mücadelenin 85. dakikasında oyuna dahil olan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, bu sezon ilk resmi maçına çıktı ve kaptanlık pazubandını taktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Adil Rami kaleyi karşıdan gören noktadan çok sert bir şut gönderdi ancak top kalecinin üzerine gitti. Kaleci İsmail Çipe topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı

10. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu pasını Luiz Gustavo'ya gönderdi. Luiz Gustavo yerden şık bir pasla Max Kruse'yi topla buluşturdu ancak Max Kruse etkili bir vuruş yapamadı.

GOL: 23. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 35 metreden kullandığı etkili serbest vuruş kaleci İsmail Çipe'den sekti. Ceza sahası içinde kaleciden dönen topu iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

26. dakikada gızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Garry Rodrigues uzaktan şansını dendi ancak top farklı şekilde auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues’in yerden ortaladığı topa Mevlüt’ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL: 45. dakikada rakip ceza sahası önünde kısa paslarla etkili olan Fenerbahçe, Max Kruse'nin ara pası Mevlüt Erdinç'i kaleci İsmail Çipe'yle karşı karşıya bıraktı. Mevlüt Erdinç düzgün bir vuruşla fileleleri havalandırdı. 2-0

İlk yarı sonucu Fenerbahçe 2-0 Hes Kablo Kayserispor.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Garry Rodrigues ceza sahası için sağ çaprazından çok sert bir şut çekti, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

64. dakikada Deniz Türüç'ün hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Rami'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

74. dakikada Nabil Dirar'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Tolgay Arslan kafayı vurdu, kaleci İsmail Çipe topa sahip oldu.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stad: Ülker

Hakem: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Harun, Dirar (Dk. 85 Isla), Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Kruse (Dk. 76 Miha Zajc), Rodrigues (Dk. 85 Mehmet Ekici), Mevlüt

Hes Kablo Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Rienstra, Yasir (Dk. 62 Pedro Henrique), Dja Djedje, Hasan Hüseyin, Campanharo (Dk. 68 Antony Uzodimma), Emre Demir (Dk. 76 Muris Mesanovic), Situm, Kravets

Gol: Dk. 23 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 50 Dja Djedje (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 64 Tolgay Arslan, Dk. 78 Dirar (Fenerbahçe)

22/01/2020 12:19