Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi

Rusya’nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı. Rusya’da bugün yürürlüğe giren adlı yasaya göre, siber tehlikelere karşı koymak için internet operatör ağlarında trafik filtreleme sistemlerinin kurulması gerekecek. Söz konusu sistemlerin operatörlere Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor) tarafından temin edilmesini öngören yasaya göre, sistemlerin kurulumuna ve bakımına ilişkin masraflar da devlet bütçesinden karşılanacak. Rusya’daki internetin istikrarına veya çalışma şekline tehdit gelmesi halinde merkezileştirilmiş ağ kontrolünün Roskomnadzor’a geçmesini sağlayacak yasayla, ülkedeki internet kullanıcılarına ait bilgilerin de detaylı bir şekilde kayıt altına alınması da sağlanabilecek. Söz konusu tehditleri içeren liste ise henüz onaylanmadı. Bazı uzmanlar, söz konusu yasanın ülkedeki internet sansürünü çok daha katı bir hale getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Rusya, internetin “yerelleştirilmesi” için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırırken, projenin tam anlamıyla 2021’de devreye girmesi bekleniyor.

01/11/2019 17:07