Hadise: Irkçılık yaşadım, bana 'Pis Türk' diyorlardı, konuşmamla alay ederlerdi

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Belçika’da okulda kendisine 'pis Türk' dendiğini söyledi. Hadise, ırkçılık yaşadığını şu sözlerle anlattı:

"Irkçılık yaşadım. Bana 'Pis Türk' diyorlardı. Konuşmamla alay ederlerdi. Okulda Flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu."

29/10/2019 12:26