İthal ürünler temiz; yerli 3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin 22 – 28 Kasım tarihlerini kapsayan analizlerinde 43 ithal ürünün tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde, 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 üründen 2’si imha edildi. Bir ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, üçüncü alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edildi. Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün imha edildi.

29/11/2019 16:34