İthal ürünler temiz; yerli 3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli 3 üründe limit üstü pestisit kalıntı tespit edildi

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29/11/2019

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İthal ürünler temiz; yerli 3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin  22 – 28 Kasım  tarihlerini kapsayan analizlerinde  43 ithal ürünün tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde, 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 üründen 2’si imha edildi. Bir  ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, üçüncü alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edildi.  Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün imha edildi.

29/11/2019 16:34
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TAGS: haber, kıbrıs, gıda, rapor, denetim
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