Trump'tan Pakistan'a: Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu

duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.

....We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That’s ENDING!

17:41 - 19 Kas 2018

