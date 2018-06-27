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ÖSYM YKS Sorularının Tümünü Yayımlayacak

ÖSYM, bu hafta son u düzenlenecek YKSsorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

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27/06/2018

ÖSYM YKS Sorularının Tümünü Yayımlayacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak. 

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak. 

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi. 

YKS'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.

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TAGS: ÖSYM, YKS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav, soru
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