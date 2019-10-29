AB, Rusya ile Ukrayna doğalgazda uzlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Rusya ve Ukrayna arasında 2019 sonrası doğalgaz sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşı sağlanamadığını belirtti. Sefcovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Rusya, Ukrayna ve AB arasındaki üçlü doğalgaz görüşmelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. AB, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut doğalgaz sözleşmenin geçerlilik süresinin 2019 sonunda biteceğine dikkati çeken Sefcovic, "Bugünkü görüşmelerde hayal kırıklığına uğradım. Zaman hızla ilerliyor, durum çok acil. Masadaki herkesin yapıcı olması gerekiyor. Amacımız, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya iletimi konusunda taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktı ancak bu sağlanamadı." ifadelerini kullandı. Sefcovic, yapılacak yeni doğalgaz sözleşmesinin AB mevzuatına uygun olması gerektiğine işaret ederek miktar, süre ve vergiler gibi önemli konularda Rusya ile henüz anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.



MÜZAKERELERE DEVAM

Sefcovic, taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunu kasımda yapmayı planladıklarını söyledi. Brüksel'deki görüşmelere, AB yetkilileri, Ukrayna Enerji Bakanı Oleksiy Orzhel, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Naftogaz ve Gazprom üst düzey yöneticileri katıldı. Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğalgaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme, 2019 sonunda sona erecek.

29/10/2019 12:36