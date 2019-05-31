HABER KIBRIS

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham, yarın Madrid'de TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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31/05/2019

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Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenhamtakımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.

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