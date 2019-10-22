KTOEÖS, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki 'eksikliklere' dikkat çekti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, “kadro ve altyapı eksikliği bulunduğunu” ileri sürdüğü okulları ziyaret ederek basın açıklaması yapma eylemini sürdürüyor.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem, bazı Yönetim Kurulu üyeleriyle, dün Erenköy Lisesi’nde yaptıkları eylemin ardından bugün de Gazimağusa’daki Canbulat Özgürlük Ortaokulu’na giderek okuldaki “eksikliklere” dikkat çekti.

Selma Eylem yaptığı basın açıklamasında, okulların açıldığı 17 Eylül tarihinden beridir Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda matematik öğretmeni eksiği bulunduğunu belirterek, Gazimağusa’nın merkezindeki bir okulun matematik derslerinin halen boş geçmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Öğretmen eksikliğinin nedeninin nakillerden sonra münhal sayılarının azaltılması, sınavların geç yapılması ve partizanca görevlendirmeler olduğunu ileri süren Eylem, Lefkoşa’daki bir okula yasa dışı görevlendirme muavinlik yapılabilmesi için matematik öğretmeni fazladan gönderilirken, Canbulat Özgürlük Ortaokulu dahil 5 okulun matematik derslerinin boş geçtiğini savundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabından sendikanın bir günlük grev ve eyleminin nasıl telafi edileceğini sorduğunu kaydeden Eylem, öğretmenlerin bu bir günü özveriyle telafi edeceğini, Bakan’ın öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen derslerin nasıl telafi edileceğini açıklaması gerektiğini söyledi.

Eylem, tüm okullarda olduğu gibi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda da sınıfların kalabalık olduğunu vurgulayarak, üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının bu yıl da artış gösterdiğini, bu çocukların ne Türkçe ne İngilizce bildiğini, Bakanlığın bu konuda herhangi bir adım atmadığını, söz konusu çocukların bir oryantasyona tabi tutularak okullara kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısının da arttığına dikkat çeken Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda sadece bir tane özel eğitim öğretmeni bulunduğunu belirtti.

Gazimağusa bölgesindeki okullarda da diğer bölge okullarındakine benzer sıkıntıların mevcut olduğunu söyleyen Eylem, siyasi olarak alınan karardan dolayı Kolej’deki öğrenci sayısının artırıldığını, sınıfların kalabalıklaştırıldığını savundu.

KTOEÖS Başkanı Eylem, Kolej’de çözüm olarak ek derslik yapılmaya çalışıldığını inşaatın hala daha devam ettiğini, öğrencilerin okul salonunun kulisinde veya laboratuarda ders yapmaya çalıştığını söyledi.

Meslek liselerinde atölye şeflerinin eksik olduğunu ve bugüne kadar bu konuda herhangi bir adım atılmadığını belirten Eylem, atölye şefliği münhalinin ivedi açılması gerektiğini söyledi.

Eylem, bölgede kesinlikle yeni bir liseye ihtiyaç olduğunu, Namık Kemal Lisesi’nde sınıfların çok kalabalık olduğunu kaydederek, sıkıntının her geçen gün arttığını söyledi.

Eylem, “Eğitim eğer derdiyse Eğitim Bakanlığının ve bu hükümetin ivedi olarak eksik kadroların ve altyapıların tamamlanması gerekiyor. Ve acilen okul yapımı için girişimde bulunması gerekiyor. Bir kez daha Bakanlığı göreve davet ediyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

22/10/2019 14:47