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KTOEÖS, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki 'eksikliklere' dikkat çekti

KTOEÖS okulları ziyaret ederek basın açıklaması yapma eylemini sürdürüyor.

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22/10/2019

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KTOEÖS, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki 'eksikliklere' dikkat çekti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, “kadro ve altyapı eksikliği bulunduğunu” ileri sürdüğü okulları ziyaret ederek basın açıklaması yapma eylemini sürdürüyor.
KTOEÖS Başkanı Selam Eylem, bazı Yönetim Kurulu üyeleriyle,  dün Erenköy Lisesi’nde yaptıkları eylemin ardından bugün de Gazimağusa’daki  Canbulat Özgürlük Ortaokulu’na giderek okuldaki “eksikliklere” dikkat çekti.
Selma  Eylem yaptığı basın açıklamasında, okulların açıldığı 17 Eylül tarihinden beridir Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda matematik öğretmeni eksiği bulunduğunu belirterek, Gazimağusa’nın merkezindeki bir okulun matematik derslerinin halen boş geçmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Öğretmen eksikliğinin nedeninin  nakillerden  sonra münhal sayılarının azaltılması, sınavların geç yapılması  ve partizanca görevlendirmeler olduğunu ileri süren Eylem,  Lefkoşa’daki bir okula yasa dışı görevlendirme muavinlik  yapılabilmesi için  matematik öğretmeni fazladan gönderilirken,  Canbulat Özgürlük Ortaokulu dahil  5 okulun matematik derslerinin boş geçtiğini  savundu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sosyal medya hesabından sendikanın bir günlük grev ve eyleminin nasıl telafi edileceğini sorduğunu kaydeden Eylem, öğretmenlerin bu bir günü özveriyle telafi edeceğini, Bakan’ın öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen derslerin  nasıl telafi edileceğini açıklaması gerektiğini söyledi.
Eylem, tüm  okullarda olduğu gibi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda da sınıfların kalabalık olduğunu vurgulayarak,  üçüncü ülkelerden gelen öğrenci sayısının bu yıl da artış gösterdiğini, bu çocukların ne Türkçe ne İngilizce bildiğini, Bakanlığın bu konuda herhangi bir adım atmadığını,  söz konusu  çocukların  bir oryantasyona tabi tutularak  okullara kayıt  yaptırmaları gerektiğini ifade etti.
Özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısının da arttığına dikkat çeken Eylem,  Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda sadece  bir tane özel eğitim öğretmeni bulunduğunu belirtti.
Gazimağusa bölgesindeki okullarda da diğer bölge okullarındakine benzer sıkıntıların mevcut olduğunu söyleyen Eylem,  siyasi olarak alınan karardan dolayı Kolej’deki öğrenci sayısının artırıldığını, sınıfların kalabalıklaştırıldığını  savundu.
KTOEÖS Başkanı Eylem, Kolej’de çözüm olarak ek derslik yapılmaya çalışıldığını  inşaatın hala daha devam ettiğini,  öğrencilerin okul salonunun  kulisinde veya laboratuarda ders  yapmaya çalıştığını söyledi.
Meslek liselerinde  atölye şeflerinin eksik olduğunu  ve bugüne kadar bu konuda herhangi bir adım atılmadığını belirten Eylem, atölye şefliği münhalinin ivedi açılması gerektiğini söyledi.
Eylem, bölgede kesinlikle yeni bir liseye ihtiyaç  olduğunu, Namık Kemal Lisesi’nde  sınıfların çok kalabalık olduğunu kaydederek,  sıkıntının her geçen gün arttığını söyledi.
Eylem, “Eğitim eğer derdiyse Eğitim Bakanlığının ve bu hükümetin  ivedi olarak eksik kadroların  ve altyapıların tamamlanması gerekiyor. Ve acilen okul yapımı için girişimde bulunması gerekiyor. Bir kez  daha Bakanlığı göreve davet ediyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrı yapıyoruz” dedi.

22/10/2019 14:47
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TAGS: KTOEÖS, haber, kıbrıs, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki ’eksikliklere’ dikkat, çekti
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