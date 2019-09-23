Türkiye Nijerya'ya yenildi
UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Nijerya'ya 2-0 yenildi.
23/09/2019
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UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Nijerya'ya 2-0 yenildi.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ilk gün karşılaşmaları oynandı.
Milli takım, ilk maçında Nijerya'ya 9. dakikada Kunle Olusegun ve 90. dakikada penaltıdan Divine Nnachuknu'nun kaydettiği gollerle 2-0 kaybetti.
Turnuvada ikinci maçlar, 24 Eylül Salı günü oynanacak. Türkiye, Senegal ile karşılaşacak.