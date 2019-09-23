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Türkiye Nijerya'ya yenildi

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Nijerya'ya 2-0 yenildi.

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23/09/2019

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Türkiye Nijerya'ya yenildi

UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası'nın ilk gününde Türkiye, 1. Grup'ta Nijerya'ya 2-0 yenildi.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ilk gün karşılaşmaları oynandı.

Milli takım, ilk maçında Nijerya'ya 9. dakikada Kunle Olusegun ve 90. dakikada penaltıdan Divine Nnachuknu'nun kaydettiği gollerle 2-0 kaybetti.

Turnuvada ikinci maçlar, 24 Eylül Salı günü oynanacak. Türkiye, Senegal ile karşılaşacak.

23/09/2019 08:33

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TAGS: türkiye, nijerya, UEFA ASSIST 17 Yaş Altı Uluslararası Futbol Turnuvası, haber kıbrıs
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