Üniversite için ABD’ye gitti Silikon Vadisi’nde ‘Selfin’i kurdu

Ailesi İstanbul'da yaşayan Akın Nefesoğulları üniversite eğitimi için 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Babasına ait Nefesoğulları Mercedes Benz'deki görevini bırakan Akın Nefesoğlu hem işletme eğitimi almak hemde dijital alandaki hayallerini gerçekleştirmek için California Eyalet Üniversitesi'ne kayıt yaptırdı. İşletme okuyan Nefesoğulları' İstanbul'dayken, aklındaki, internet üzerinden fotoğraf paylaşım yapılabilecek bir uygulama yaratmak fikrini gerçeğe dönüştürmek için de harekete geçti. Kullanımda olan uygulamalardan farklı bir sitem oluşturmayı planlayan Nefesoğulları, bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı. Hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen Akın Nefesoğulları, ABD vatandaşı olan arkadaşı Marlon Monroy ile ortak oldu. Teknolojinin başkenti olarak kabul edilen ve çalışanların ortalama 120 bin doların üzerinde maaş aldığı Silikon Vadisi'nde ofis tutan Nefesoğulları, ortağıyla birlikte, “Selfin” adlı şirketi kurdu. 20 yaşındaki Nefesoğulları'nın ortağıyla birlikte kurduğu şirket aynı zamanda, proje olarak hazırladıkları programın da ismi oldu. Uygulamanın gerçeğe dönüşmesi için gece gündüz çalışan ikili hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Nefesoğulları, farklı yenilikler sunan fotoğraf paylaşım platformunu kullanıcıların hizmetine sundu.

Apple uygulamalarından indirilebilen Selfin'in yaygın kullanımı için Türkiye'deki bazı cep telefonu operatörleriyle de görüşmeyi planlayan Akın Nefesoğulları'nın şirketinin hizmete soktuğu Selfin ile; fotoğraflar, işlem yapmadan yatay yada dikey olarak eklenebiliyor. Bu özelliği sunan ilk fotoğraf paylaşım uygulaması olan Selfin'in kullanıcıların datalarını satmadığını belirten Akın Nefesoğulları, kullanıcıların para kazanmasına da imkan sağladıklarını dile getiriyor. Selfin'de kullanıcılar paylaşımlarla yıldız kazanıyor. Bu yıldızlar ise gerçek paraya dönüştürülebiliyor.