6 metre yükseklikten düştü!

Dün Gemikonağı'nda,bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32),dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zeminden düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklasına göre, 05.12.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı'nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerekyaralanmıştır. Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu DevletHastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

06/12/2019 15:48