Cihangir’de Yabancılar Netleşti
Süper Lig ekiplerinden Cihangir, önceden anlaşmaya varıp antrenmanlara çıkardığı üç isme dün imza attırdı.
12/09/2019
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Süper Lig ekiplerinden Cihangir, önceden anlaşmaya varıp antrenmanlara çıkardığı üç isme dün imza attırdı.
Cihangir’de yabancı futbolcular belirlendi. Mesarya temsilcisi, önceden anlaşmaya varıp antrenmanlara çıkardığı üç isme dün imza attırdı. İki sezon önce Gençlik Gücü forması giyen golcü Ndue Mujeci, kanat oyuncusu Luka ve orta saha oyuncusu Eric Agyei Boateng dün Cihangir’e imza attı. Mesarya ekibi ligin ilk haftasında yarın akşam Çetinkaya’ya konuk olacak.