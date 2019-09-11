Anastasiades: anlaşılan, adada barış için Türkiye'nin onayı gerekiyormuş

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin petrol arama çalışmaları nedeniyle ilişkilerin gerildiği Kıbrıs'ta taraflar, Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen müzakerelerden sonuç alamadı.

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla yapılan görüşmelerde Rum ve Türk yönetimleri, barış görüşmelerinin başlatılması için yapılan müzakerelerde ortak bir çerçeve üzerinde anlaşamadı.

Euronews'a konuşan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, ilerleme kaydedilmemesine neden olarak Ankara'nın tutumunu gösterdi.

"Anlaşılan Türkiye'nin onayı gerekiyormuş"

Atina ziyareti sırasında euronews'un sorularını cevaplayan Anastasiades, süreci şu şekilde anlattı:

"(Mustafa) Akıncı ile 9 Ağustos'ta genel çerçeve konusunda yaptığımız gayriresmi görüşme sonrasında olumlu bir mesaj almıştık. İkimiz de Lute'a telefonla bilgi verdik ve kendisi Kıbrıs'a geldi. Daha sonra çıkabilecek sorunların önüne geçmek için basit bir metin hazırladı ama anlaşılan bu metnin Türkiye tarafından da onaylanması gerekiyormuş. Anlaşılan bu şekilde."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüm için her türlü seçeneğe açık olduğunu söylemiş ancak "Kıbrıs’ta laf olsun diye müzakereye başlamanın anlamı yok." ifadesini kullanmıştı.

"Sorun çıkaranların uluslararası hukuka uyması gerekiyor"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz sondaj çalışmalarına da değinen Anastasiades, Avrupa Birliği'nin bu konuda önemli adımlar attığını söyledi.

Anastasiades, "Avrupa Birliği sözlü uyarılardan yaptırım uygulamalarına geçti. Ama önemli olan yaptırım uygulamaları değil, önemli olan sorun çıkaranların uluslararası hukuka uyması gerektiğini anlaması, özellikle de Avrupa yolunda devam etmek istiyorsa." şeklinde konuştu.

Adadaki iki liderin, eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu 74. oturumunda Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmenin Kıbrıs'taki barış süreci için kritik önem taşıyacağı düşünülüyor.