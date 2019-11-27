Erhürman yarın DAÜ’de konferans verecek
Erhürman yarın Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de konferans verecek.
27/11/2019
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yarın Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de konferans verecek.
DAÜ-SEN’in Konferans Dizisi kapsamında saat 10.30’da Mustafa Afşin Salonu’nda başlayacak konferansta, “Kıbrıslı Türklerin Bugünü ve Geleceği” konusu tartışılacak.
Doç. Dr. Hasan Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek konferansta Kıbrıslı Türk toplumunun içinde bulunduğu durumun tespiti ve geleceğe yönelik projeksiyon yapılacak.