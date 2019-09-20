Seattle'da Üstsüz Erkek Barista Dönemi

Seattle'daki kahveciler arası rekabetin 1990'lardan beri tetiklediği bikini giyen kadın barista çalıştırma furyası sonunda bazılarını usandırdı.

Capitol Hill semtinin bikinili barista çalıştıran tek kahvecisi müşteri azlığından kapanırken, mekana uğrayanlar altı kas bombesinin sayıldığı baklava karınları gözüken erkek barista istihdam edilmesini önerdi.

GEY SEMTİ OLARAK TANINIYOR

Bunda semtin eşcinsel mahallesi olarak tanınmasının da etkisi var.

Müşteri tavsiyesine uyarak açılan yeni mekanın adı, 'Dreamboyz Espresso' (Rüya Oğlanlar Espresso). Logosu, kahve ficanından dumanlarla birlikte çıkan esmer tenli üstü çıplak erkek. Reklam sloganı da "Ateşli erkekler sıcak kahve servis eder".

Sokaktan geçenlerin başlarını çevirmeleri ve kameraları çalıştırmalarına neden olan iki üstsüz erkek baristaya medya da yoğun ilgi gösterdi. Bunlardan biri olan Brandon Peters, bir kaç yıl önce Starbucks'ta çalıştığını ve baristalık mesleğini sevdiğini, burada farklı ve yeni bir şey denediklerini ve iyi geri bildirim aldıklarını belirtti.

20/09/2019 11:13