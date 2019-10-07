Dendias’tan Sürpriz Güney Kıbrıs Ziyareti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Rum ve Yunan hükümetlerinin Brüksel’de ortaklaşa hareket etmesi için koordinasyon çalışması yapmak üzere bugün Güney Kıbrıs’a sürpriz bir ziyarette bulunuyor. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias savunma ve diplomatik önleme önlemleri alınmasını önerdi, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi ile Rusya ve Mısır Dışişleri bakanlıkları Rum yönetimine destek açıklamaları yaptı.

15.30’DA ADA’YA GELECEK, 16.30’DA HRİSTODULİDİS, 18.30’DA ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞECEK

Fileleftheros haberi “Korsanlık Diplomasisi… Lefkoşa’nın Türk Akınlarına Karşı Perde Gerisi Faaliyetleri Tırmanıyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Yavuz sondaj gemisinin 7’nci parsele gitmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, programında olmamasına karşın bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor. Rum tarafına saat 15.30’da varması beklenen Dendias’ın, 16.30’da Rum dengi Nikos Hristodulidis’le görüşeceği, görüşmenin ardından ikilinin ortak basın toplantısı düzenleyeceği haber verildi. Dendias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de 18.30’da görüşecek.

Rum ve Yunan hükümetlerinin, önümüzdeki hafta (14 Ekim) gerçekleşecek Dış Konular Konseyi çerçevesinde yapılacak diplomatik temaslar öncesinde, eylemlerini koordine edeceği belirtilen haberde, Rum yönetiminin ses tonunu düşük tutmak istediği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle Türkiye’ye “bedel ödetilmesine” olanak tanıyacak gür bir tepki için Brüksel’e yatırım yaptığı belirtildi.

Habere göre Rum ve Yunan hükümetleri bir süredir, Brüksel’de Türkiye’ye karşı katalizör bir karar çıkarılmasına katkı koyacak uygun lobileri oluşturmak için zemin hazırlıyor.

PRODROMOS PRODROMU

Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin “Türkiye’nin fetih emellerini engellemek” için uluslararası desteği ve özellikle AB’nin Rum yönetiminin yanlarında olmasını değerlendirmek maksadıyla Yunan hükümetiyle sıkı iş birliği ve mutlak koordinasyon içerisinde bütün düzeylerde hareket ettiğini söyledi.

“Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını çiğnemesi ve deniz dibindeki enerji zenginliğini gasp etmeye çalışması nedeniyle bugünlerde Kıbrıs denizde de benzersiz bir saldırı adlındadır” diyen Prodromu, iddialarını özetle şöyle sürdürdü:

“Bugün ülkemiz ve özgürlüğümüz için mücadeleden başka bir şey yapamayız. Barışçıl yöntemlerle, bütün uluslararası dayanaklarımız ve kurduğumuz ittifakları ve özellikle AB üyeliğimizi kullanarak... Bu silahların gücü ve şiddet tehdidiyle öne çıkan Türkiye’ye karşı diplomasi yoluyla, hukuk ve siyasi imkanlarla mücadeledir.”

“YUNANİSTAN ANKARA’YA ACİZLİK VE KAYITSIZLIK MESAJI VERİYOR”

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Fileleftheros’a yaptığı özel açıklamada Yunanistan (Kiriakos Miçotakis) hükümetini “Ankara’ya acizlik ve kayıtsızlık mesajları göndermekle ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a karşı yükümlülükleri olduğunu anlamamakla” suçladı. Türkiye’yi “1974’ten sonra, bu kez denizdeki egemenliğini ve MEB’ini ikinci kez işgal etmekle” suçladı ve Yunan hükümetinden pratik savunma ve önleme diplomasisi uygulamasını istedi.

CUMA GÜNÜNDEN BERİDİR YOĞUN PERDE GERİSİ FAALİYET

Gazete, Rum yönetiminin Yavuz sondaj gemisinin 7’nci parsele girmesi ve sondaj faaliyetinde bulunacak olması nedeniyle cumadan beridir yürüttüğü perde gerisi faaliyetler çerçevesinde AB’nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile temas ettiğini yazdı.

Konunun gerek Dışişleri Bakanları arasında gerekse gelecek haftaki zirve toplantısında ele alınacağını belirten gazete, Avrupalı yetkililerin, açıklamalarında Türkiye’ye dolaylı yoldan, Avrupa Konseyi’nin önceki kararını hatırlattıklarını öne sürdü.

ABD: “BU TÜR EYLEMLERİN KABUL EDİLEBİLİR OLMADIĞINI AÇIKÇA İLETTİK”

Haberde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Atina ziyareti Türkiye’ye tepki gösterdiği açıklamasının ardından ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’in de –Limasol’da düzenlenen çevre temizliği etkinliği sırasında- “bu tür eylemlerin kabul edilir olmadığını Türkiye’ye açıkça ilettik” dediği öne sürüldü.

Habere göre Garber, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri sorulduğunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Atina’da yaptığı açıklamayı hatırlatarak “Mike Pompeo’nun dün söylediği gibi, uluslararası sulardaki faaliyetler kurallara tabidir, Türkiye’ye açıkça, bu tür eylemlerin kabul edilmediğini ilettik. Biz diplomatik yoldan bu kuralları güvenceye almaya devam edeceğiz” dedi.

RUSYA: “ANLAŞMAZLIKLAR BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLSÜN”

Gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın da Doğu Akdeniz’deki gerilimin daha da artmasından endişe belirttiği, potansiyel bir krizden kaçınılması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunduğu bir açıklama yayımladığını yazdı.

Habere göre Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin, sosyal medya hesabı Facebook’ta yapılan paylaşımda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki hidrokarbonlarla ilgili gerilimin daha da arttığını endişeyle izliyoruz. İstikrarsızlığa ve Doğu Akdeniz’de krize yol açacak adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka uyulması ve anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmeye çalışılması çağrısı yapıyoruz. Kıbrıs sorununa istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir çözüm bulunması için müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlamasını destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak bu yönde her türlü yardımı sunacağız” denildi.

MISIR: “ETKİLERİ OLUR”

Mısır Dışişleri Bakanlığı da 5 Ekim’de Facebook’ta yaptığı paylaşımda Mısır’ın Rum yönetiminin, hidrokarbon arama ve çıkarma ruhsatı verdikleri de dahil, Doğu Akdeniz bölgesindeki kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını teyit ettiğini kaydetti. Paylaşımda, “Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ve Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden tek yanlı eylemlerin devam etmesinin etkileri olacaktır” tehdidi de yer aldı.

Habere göre iki gündür Mısır medyasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamaları ve Miçotakis-Pompeo görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili haberlere geniş yer veriliyor. Haberde Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan devlet başkanlarının 7’nci zirvesinin yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alacağı da hatırlatıldı.

AGİT PARLAMENTERLER MECLİSİ’NDE FRANSA VE İTALYA’DAN ORTAK AÇIKLAMA

Aynı gazete AGİT Parlamenterler Meclisi’nin Fas-Marakeş’te düzenlenen 18’inci Sonbahar toplantısı sırasında Fransa ve İtalya heyetlerinin, Rum heyet başkanı milletvekili İrini Haralambidu ile görüşmelerinin ardından ortak bildiri yayımlayarak Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı faaliyetler” diye niteledikleri Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınadıklarını yazdı.

Habere göre ortak açıklamada “Kıbrıs’ın, MEB’inde gerilimin tırmanmasından ve Türk savaş gemilerinin bölgede olmasından duyduğu ciddi endişeleri paylaşıyoruz” denildi.

Alihtia haberi ikinci manşet olarak “Nikos Dendias Acil Kıbrıs’a… Dış Konular Konseyi Öncesinde Atina ve Lefkoşa’nın Koordinasyonu İçin… Bugün Geliyor, Anastasiadis ve Hristodulidis’le Görüşüyor…Türkiye’nin, Kıbrıs MEB’indeki Yasadışı Faaliyetleri Nedeniyle Kınanması Sürüyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi manşet haberine “MEB İçerisinde Gerilim Endişesi…Türkiye Kıbrıs MEB’i İçerisindeki Meydan Okuma Eylemlerini Sürdürürken Yoğun Perde Gerisi Diplomasisi” başlığını attı.

Politis “Atina Önemli Gelişmeler Öngörüyor” başlığını kullandı.

07/10/2019 13:16