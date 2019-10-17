Öğrenci yurdunda bahis ve kumar: 1 tutuklu

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda, kalmakta olduğu dairede internet üzerinden bahis ve kumar oynatmakta olduğu tespit edilen Melih Örs (M.Ö) isimli şahıs polis tarafından tutuklandı. Sürdürülen soruşturma sonucu olayla ilgisi olduğu belirlenen Özgür Zorlukal (Ö.Z) da 16.10.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı ve 16.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 2 şer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yürütülen tahkikatta olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve aranmakta olan Sefa Aykut isimli şahıs 16.10.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Bu sayede tutuklanan kişi sayısı üçe yükseldi.

Zanlı bugün 17.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Bilger Koral yemin tahtında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgileri aktardı. Koral şahadetinde zanlının olay mahallinde açık olarak tespit edilen büyük ekran bilgisayarın zanlı tarafından kullanıldığının tespit edilmesiyle 16.10.19 tarihinde tutuklandığını aktardı. Bilgisayarlardaki yazılımların zanlı tarafından yapıldığının belirlendiğine değinen Koral olay mahallinde olmasa bile uzaktan veya başka bir yerden zanlının bilgisayarlara müdahale edebilme şansı olduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna vurgu yapan Koral mesele ile ilgili bir kişinin daha aranmakta olduğuna değinerek zanlı aleyhinde 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

17/10/2019 16:17