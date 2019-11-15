Instagram, Türkiye'de beğeni gizleme testlerine başladı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram 'like'ları (beğenileri) kaldırmakta kararlı gözüküyor.

Platform Nisan ayından bu yana 6 farklı bölgede test etmeye başladığı beğenisiz Instagram için Türkiye'de de test çalışmalarına başladı. Instagram, ülkemizdeki bazı hesaplarda beğeni sayılarını göstermemeye başladı.

Instagram, yaptığı açıklamada bu güncelleme hakkın şu açıklamada bulundu:

"Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez."

Test versiyonunda kullanıcılar, paylaştıkları fotoğrafların kaç kişi tarafından beğenildiğini görebilirken, başkalarının paylaştığı fotoğrafların beğeni rakamlarını göremiyor.



Söz konusu özellik Nisan ayında Kanada'da test edilmeye başlanmış, Haziran ayında ise İrlanda, İtalya, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bazı kullanıcılar için kullanıma açılmıştı. Sosyal medya platformu bu özelliği geçtiğimiz günlerde en çok kullanıcıya sahip olduğu pazarlardan birisi olan ABD'de de test etmeye başlamıştı.



TAKİPÇİ RAKAMLARI, PROFİL RESMİNİN ALTINDA DEĞİL



Öte yandan test versiyonunda takipçi rakamları da mevcut versiyonda olduğu gibi kullanıcının profil resminin altında değil istatistikleri içeren ayrı bir bölümde bulunabiliyor.



Instagram, söz konusu denemeyi, beğeni sayılarının, insanların kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak kötü hissetmelerine yol açtığı ve bu durumun başta genç yaştakiler olmak üzere kullanıcıların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine yönelik eleştiriler üzerine başlatmıştı.



Facebook, Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolar karşılığında satın alarak bünyesine katmıştı.

15/11/2019 17:07