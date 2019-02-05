Türkiye Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Merkez Bankası ocak ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonun yükseldiğini açıkladı.

Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.



Raporda şu ifadelere yer verildi:



"Gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir.



Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları düşmeye devam etmiştir."

TÜFE ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşti.