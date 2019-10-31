Katy Perry'nin Cadılar Bayramı fotoğrafı davalık oldu

Ünlü şarkıcı Katy Perry kendi fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için dava edildi. 35 yaşındaki ABD’li şarkıcı, 2016 yılı Cadılar Bayramı’nda Hillary Clinton kostümü giydiğinde çekilen fotoğrafı için fotoğraf ajansı Backgrid tarafından suçlandı. Perry, fotoğrafı paylaştıktan üç yıl sonra 150 bin dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Dava dosyasında, ünlü şarkıcının, fotoğraf ajansının fotoğrafını telif hakkını ödemeden paylaşarak federal yasalarını ihlal ettiği bilgisi yer aldı. Dosyada ayrıca, ihlal hakkında, 2017’den bu yana şarkıcının temsilcileriyle defalarca görüşüldüğü, ancak Perry’nin ekibinin fotoğrafın telifini ödemediği belirtildi.Katy Perry’nin Hillary Clinton kılığına girdiği fotoğraf, üç yıl önce Kate Hudson'ın Cadılar Bayramı partisinde çekilmişti.

31/10/2019 16:16