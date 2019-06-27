Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet törenine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılarak, öğrencilere diplomalarını verdi.

Okul avlusunda gerçekleştirilen törene, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’ da katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende gerçekleştirdiği konuşmada Hala Sultan İlahiyat Koleji mezunlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ataların, 448 yıl önce soyu Türk, dini İslam olarak bu topraklara ayak bastığını ve yüzyıllardır Anadolu’nun en güzel hoşgörülerini ve kültürlerini en iyi şekilde koruduklarını belirten Çavuşoğlu, konuşmasının devamında “Ne mutlu bize ki Kıbrıs Türk toplumu olarak hem soyumuzu, hem dinimizi, hem de bayrağımızı hep yükseklerde tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin büyük bir özveriyle hayata geçirilme sürecinin, her aşamasında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, halkın, kendilerine ülkeyi, soyu ve inançlarını ileriye taşıyacak ve bütün dünyaya tanıtabilecek gençlerin yetiştiği bir ortama katkı koyma yetkisi verdiği belirtti.

Çavuşoğlu, hoşgörünün ve anlayışın en yoğun bir biçimde yaşandığı bu ortamda yetişecek gençlerin, ileride üstlenecekleri görevlerle ülkenin değerlerine katkı koyacağını kaydederek, ilim ve irfan yolunda da bu gençleri yetiştiren öğretmenleri kutladı ve teşekkür etti.

“Kimsenin şüphesi olmasın, ülkenin her tarafında olduğu gibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde de herşeyin en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapacağız” diyen Bakan Çavuşoğlu, diğer okullarda olduğu gibi burada da öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi adına bakanlık olarak, maddi tasarruf içinde olmayacaklarına, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için gereken her türlü adımı atacaklarını ifade etti.

Mezunlara da seslenen Çavuşoğlu, “Bilmenizi isterim ki, önünüzde uzun bir hayat, uzun bir yol ve uzun bir çabalama dönemi var. Burada aldığınız eğitimin yanı sıra, azimle çalışarak edineceğiniz bilgilerle hayatınıza yön vereceksiniz. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Tören, 2018- 2019 eğitim öğretim yılı mezunlarına diplomalarının verilmesiyle sona erdi.