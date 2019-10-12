Şentop: Bu Harekatın Yegane Amacı Terör Tehdidini Önlemek

Son yıllarda Suriye’nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye’ye yönelecek terör tehdidini önlemek için bu harekatın başladığını ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bunun dışında Türkiye’nin, herhangi bir komşusunun veya başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik ne bir niyeti vardır ne de Türkiye bu türden tehdit içerecek bir adım atar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden yanadır.” dedi. Şentop, “Sorunları birlikte değerlendirmek ve çözüm yolları aramak durumundayız. Türkiye, terörle mücadele konusunda önemli tecrübeleri olan, çok sayıda terör örgütüyle aynı zamanda mücadele etmek zorunda kalmış bir ülkedir. Ülkemiz uzun yıllardır yürüttüğü PKK/PYD/YPG, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ gibi çok sayıda terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir”dedi. “ Her zaman vurguladığımız bir hususun altını yeniden çizmek istiyorum. Terörle mücadele ancak uluslararası işbirliğiyle sonuç verebilir. İşbirliğinde samimi olmak ve terör örgütleri arasında ayrım yapmaktan, bazı terör örgütlerine ayrıcalık tanımaktan uzak durmak mecburiyetindeyiz”diyen Şentop, Terör yoluyla meşru ve barışa katkı yapacak sonuçların elde etmenin mümkün olmadığını söyledi. Şentop, “Terörle mücadelede bir terör örgütüne karşı diğer bir terör örgütünden sözde destek almak gibi yaklaşımlar kabul edilemez. Bu yaklaşım, terörle mücadeleye, dolayısıyla da küresel ve bölgesel istikrara vurulan büyük bir darbedir”ifadelerini kullandı.

12/10/2019 11:04