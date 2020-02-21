Meclis Başkanı Uluçay, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’i ziyaret etti 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter tarafından karşılanan Uluçay, Vakıfların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Prof.Dr. İbrahim Benter, Uluçay ile geçmiş dönemde bazı projelerde çalıştıklarını anımsatarak bundan sonraki dönemde de özellikle sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ,Vakıfların ülkenin en kurumsal ve köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Uluçay, ziyaret vesilesiyle Meclis ile yapılabilecek projeler ve genel olarak Vakıfların çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Ortaya konulan çalışmalardan dolayı Prof.Dr.Benter’e teşekkür eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de aynı başarılı çalışmaların devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

21/02/2020 13:57