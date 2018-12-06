Aziz Anne Kilisesi ve Tabakhane Camii’nin açılışı ertelendi

Aziz Anne Kilisesi ve Tabakhane Camii’nin yarın yapılması programlanan açılışı kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Mağusa Surları içerisindeki Aziz Anne Kilisesi ve Tabakhane Camii’nin konservasyon çalışmaların tamamlanması nedeniyle yarın saat 14.30’da yapılması planlanan Tanners (Tabakhane) Camisi ve St. Anne (Aziz Anne) Kilisesi’nin açılış töreninin, kötü hava koşulları nedeniyle ve sel felaketinden dolayı ölenlerin yakınlarına saygı çerçevesinde ertelendiği belirtildi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisinden yapılan açıklamada, Gazimağusa Surları içerisinde, Martinengo Burcu’nun bulunduğu bölgede yapılması planlanan açılış ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.



