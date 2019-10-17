Kongre ile Trump arasında gerilim arttı

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre Trump dün Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Suriye’de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray’da ağırladı. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato’nun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Trump’ın toplantı sırasında Demokrat temsilcilere sert tepki göstermesi üzerine salonu terk etti.

Demokrat liderler Beyaz Saray önünde yaptıkları basın açıklamasında Trump’ın toplantıda Temsilciler Meclisi Başkanı’na "Üçüncü sınıf siyasetçi" dediğini, "Diyalog değil çirkin bir tartışmaya girdiğini" söyledi.

Steny Hoyer, "Bugüne kadar altı başkanla çalıştım. Kongre’ye bu kadar saygı göstermeyen bir başkan görmedim” ifadelerini kullandı. Nancy Pelosi ise Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde ezici bir çoğunlukla kabul edilen tasarı sebebiyle “sarsıldığını ve toplantıda bu nedenle tepesinin attığını" söyledi.

SURİYE TASARISI 354 OYLA GEÇTİ

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Dün 60'a karşı 354 oyla kabul edilen tasarı, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekâtı 'derhal durdurmaya' çağırıyor. Tasarının bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

17/10/2019 08:33