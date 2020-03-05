BaşbakanTatar, Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Başbakan Ersin Tatar’a sundu.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Dizdarlı, son 6 aylık raporla ilgili Başbakan Tatar’a bilgi vererek, 30. dönem raporunu sundu.

05/03/2020 15:45